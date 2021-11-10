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Общество10 ноября 2021 10:40

В Энгельсе будет построен ледовый Дворец спорта

Анонсировал появление объекта председатель ГД Вячеслав Володин
Источник:kp.ru
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На одной из недавних встреч с избирателями в Саратовской области Вячеслав Володин сообщил, что инициатива о строительстве Ледового Дворца спорта в Энгельсе обрела реальные черты. По словам спикера ГД, соответствующие переговоры провел первый заместитель председателя бюджетного Комитета Госдумы Глеб Хор.

- Есть инициатива – строительство ледового дворца в Энгельсе. Хору было поручено – он провел переговоры. Тоже доложил: «У нас получается построить ледовый дворец в Энгельсе». Но этот проект будет в рамках софинансирования, поэтому придется области свою часть все равно найти, - рассказал Володин.