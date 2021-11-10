Собутыльник забил до смерти пьяного жителя Петровска, который описался в комнате

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В суд направлено дело 32-летнего мужчины, который жестоко избил пьяного бывшего сожителя матери. Как рассказали в региональном СУ СКР, причиной конфликта стало то, что 59-летний мужчина перепил и «перестал следить за собой и бесконтрольно справлял естественные нужды».

Избиение случилось в квартире дома на улице Фрунзе в Петровске 23 июня 2021 года.

Разозлившись на описавшегося бывшего сожителя матери, 32-летний мужчина избил его ногами, в том числе, по «причинному» месту.

- Ни потерпевший, ни злоумышленник не придали должного значения причиненным травмам. 24 июня 2021 года хозяин жилища обнаружил потерпевшего в комнате без признаков жизни, о чем сообщил матери. Она вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Медики констатировали смерть потерпевшего, - рассказали в СУ СКР по Саратовской области.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от тупой травмы живота с разрывом мочевого пузыря.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном.

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