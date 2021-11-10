Из-за пожара на улице Химической эвакуировали 25 человек

Фото: ГУ МЧС Саратовской области

Вчера вечером, 9 ноября, в Заводском районе Саратова произошел пожар, из-за которого пришлось эвакуировать жильцов девятиэтажного дома.

Сигнал дежурному поступил в 21:44 с улицы Химической. Горела квартира на третьем этаже. Пожар площадью 5 квадратных метров произошел на третьем этаже. Загорелись электрические щитки с 3 по 6 этаж. В подъезде было много дыма, пришлось эвакуировать 25 человек, в том числе 5 детей.

На тушение выезжали 3 пожарных расчета, о чем сообщает региональная автоинспекция.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.