В Саратовской области обнаружили 10 незаконных вырубок леса

В Саратовской области обнаружено 10 случаев незаконной рубки лесных насаждений. Потеряно 12,01 кубометров леса. Размер ущерба составил 192 тысяч рублей.

Пять незаконных вырубок стоили региону 4,74 кубометров с ущербом на сумму 5 500 рублей. Виновные найдены и привлечены к ответственности. На них составлены протоколы об административном правонарушении.

Остался также случай незаконной рубки 7,27 кубометров леса. Ущерб составил 186 500 рублей, материалы переданы в правоохранительные органы, сообщает Министерство природных ресурсов и экологии области.

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