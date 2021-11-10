В Саратове возбуждено уголовное дело из-за сданного в аренду участка в центре

В Саратове возбуждено уголовное дело из-за незаконных махинаций с земельными участками. Прокуратура провела проверку.

В октябре 2020 года администрация Саратова изъяла несколько земельных участков в центре города, в том числе с объектами недвижимости на них. Однако спустя месяц один из таких участков передали в аренду физическому лицу. Площадь участка составила 178 квадратных метров. Затем участок был изъят, а взамен физическому лицу передали два земельных участка в Ленинском районе. Их площадь составила более 3 тысяч квадратных метров.

На момент заключения первоначального договора аренды, а также последующих соглашений, чиновники администрации знали о том, что территория земельного участка согласно их же постановлению необходима для муниципальных нужд.

Площадь, указанная в первоначальном договоре аренды неоднократно изменяли, тем самым фактически в аренду уходили уже другие земельные участки. Затем из снова изымали и взамен предоставлялись другие участки на территории города.

Незаконная передача права аренды на земельный участок оставила муниципалитет без 6 земельных участков общей площадью более 12,5 тысяч квадратных метров.

Предварительный ущерб, причиненный в результате заключения незаконных сделок, достиг более 2,8 млн рублей.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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