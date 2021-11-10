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Общество10 ноября 2021 9:24

В двух районах Саратова до полуночи отключили холодную воду

Устраняют повреждения на водопроводе
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Сегодня, 10 ноября, в двух районах Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщили в «КВС».

В центре для ремонта на Лермонтова, 37 водоснабжение ограничили для жителей улиц: Лермонтова от Первомайской до Московской (нечетная сторона); Московская от Лермонтова до Чернышевского (нечетная сторона); Соляная и Челюскинцев от Лермонтова до Чернышевского; Троицкий взвоз.

А в Ленинском районе для устранения повреждений по адресу Буровая, 23 воду отключили в домах №№23 и 21 на этой улице, а также №№1, 3, 5 и 7 на Благодарова.

По обоим отключениям вернуть водоснабжение обещают к полуночи.

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