В Саратовской области еще 647 человек заразились коронавирусом

Сегодня, 10 ноября, в Саратовской области зарегистрировано 647 новых случаев коронавируса.
В Саратове прибавилось 321 новых случаев, в Энгельсском районе — 91, в Балаковском — еще 37 пациентов, в Балашовском — зарегистрировано 29 случаев, в Вольском — 17, в Ершовском, Марксовском — по 15 новых пациентов, в Ртищевском — 12, в Новоузенском — еще 11 случаев.
Больше всего новых зараженных в возрастной категории 30-49 лет - 192 человека. 162 новых пациента в возрасте 50-59 лет, 159 человек - в возрасте старше 60 лет. Заражение выявлено у 71 ребенка в возрасте до 14 лет.
- до 6 лет – 30;
- 7-14 лет – 41;
- 15-17 лет – 14;
- 18-29 лет – 49;
- 30-49 лет – 192;
- 50-59 – 162;
- старше 60 – 159.
Всего COVID-19 с начала пандемии заразились 107 709 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 93 694 человека, за сутки — 546.
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