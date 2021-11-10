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Происшествия10 ноября 2021 8:57

В Ершовском районе парень слетел с дороги и погиб

Наталия Калинина
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Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 10 ноября, в Ершовском районе Саратовской области произошло ДТП со смертельным исходом.

В 16:50 на трассе кмр-208 22-летний парень на ВАЗ-21104 слетел с дороги во встречном направлении.

В результате аварии водитель был доставлен в больницу, где в 19:30 в последствии от полученных травм скончался. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

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