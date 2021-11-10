В Ершовском районе парень слетел с дороги и погиб

Фото: Госавтоинспекция
Вчера, 10 ноября, в Ершовском районе Саратовской области произошло ДТП со смертельным исходом.
В 16:50 на трассе кмр-208 22-летний парень на ВАЗ-21104 слетел с дороги во встречном направлении.
В результате аварии водитель был доставлен в больницу, где в 19:30 в последствии от полученных травм скончался. Об этом сообщает Госавтоинспекция.
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