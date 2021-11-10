В Ершовском районе парень слетел с дороги и погиб

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 10 ноября, в Ершовском районе Саратовской области произошло ДТП со смертельным исходом.

В 16:50 на трассе кмр-208 22-летний парень на ВАЗ-21104 слетел с дороги во встречном направлении.

В результате аварии водитель был доставлен в больницу, где в 19:30 в последствии от полученных травм скончался. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.