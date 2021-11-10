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Политика10 ноября 2021 7:26

Николая Бондаренко в Саратове оштрафовали за мелкое хулиганство и вручили еще одну повестку

Депутата от КПРФ признали виновным в хулиганстве на избирательном участке 17 сентября
Источник:kp.ru
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Суд оценил действия депутата областной думы как мелкое хулиганство

Суд оценил действия депутата областной думы как мелкое хулиганство

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко признан судом Заводского района Саратова виновным в мелком хулиганстве. Напомним, он накричал на председателя участковой комиссии, чем довел женщину до гипертонического криза.

Суд завершился накануне, 9 ноября, около полуночи. Депутата облдумы оштрафовали на одну тысячу рублей. Сам Бондаренко заявил, что ожидал 15 суток ареста.

Также стало известно, что в суде ему вручили повестку по поводу еще одного административного нарушения на митинге в гайд-парке в сквере Марины Расковой в Саратове.

В случае третьего административного дела в ближайшее время, ему грозит уголовное преследование.

Бондаренко после заседания суда в Саратове 9 ноября

Бондаренко после заседания суда в Саратове 9 ноября

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