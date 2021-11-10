На пожаре в Вольске погибла пожилая пара

Фото: СУ СК по Саратовской области
Вчера, 9 ноября, на пожаре в Вольске погибли два человека. СУ СК по Саратовской области проводит проверку обстоятельств случившегося.
Пожар сучился в доме на улице Фирстова. Около 21:00 загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома. Соседи вызвали пожарных, которые справились с огнем и дымом. В комнате на полу обнаружили тело 66-летней хозяйки квартиры и ее 57-летнего знакомого.
Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. По предварительным данным, они отравились угарным газом. Очаг возгорания был в вытяжке на кухне.
Сейчас устанавливается точная причина возгорания и смерти потерпевших. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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