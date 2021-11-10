В Саратове будет пасмурно и начнутся минусовые температуры

Сегодня, 10 ноября, в Саратове будет пасмурно, столбик термометра опустится ниже нуля, о чем сообщает Приволжский УГМС.

В Саратове температура днем составляет -1 градус. Небо затянуто плотными облаками. Дует северный ветер со скоростью 3 – 7м/с и отдельными порывами до 14м/с.

В Саратовской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог скользко. Ветер дует северный 6-11 м/с, отдельные порывы достигают 14 м/с. Температура воздуха колеблется от -1 до +4 градусов.

Водителей предупреждают о необходимости перейти на зимнюю резину.

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