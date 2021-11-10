Житель Энгельса приговорен к восьми годам тюрьмы за избиение жены до смерти

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Житель Энгельсского района осужден на восемь лет колонии строгого режима за избиение своей сожительницы, после котрого женщина скончалась

46-летний житель села Старицкое признал вину и раскаялся - заявили в региональном СУ СКР.

Семейная драма разыгралась в Энгельсском районе 12 июня 2021 года. Мужчина вернулся после работы и дома сожительницу не обнаружил. Позднее он нашел ее в компании соседа за распитием спиртного.

Вернувшись домой, он сам принялся распивать спиртное, поссорился с сожительницей, а женщина грубо отвечала на прозвучавшую критику. В приступе агрессии он избил ее и оставил лежать на полу, несколько раз ударив ее ногами. Вскоре мужчина лег спать, а когда проснулся, понял, что женщина находится по-прежнему без сознания. Он обратился к соседке и попросил вызвать бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть 46-летней потерпевшей.

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