В Энгельсе дачник забил сторожа СНТ до смерти

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе заключен под стражу 45-летний мужчина, обвиняемый в смерти сторожа садового товарищества.

Как рассказали в региональном СУ СКР, обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном.

Следствие восстановило картину произошедшего поздно вечером 3 ноября в СНТ «Волжанка-2».

45-летний мужчина вместе с сожительницей заметил незнакомый легковой автомобиль и позвонил 57-летнему сторожу, упрекнув его в том, что тот недостаточно ответственно выполняет свои обязанности.

Спор продолжился в очном формате у дома 45-летнего мужчины, куда сторож пришел выяснить отношения.

В ходе ссоры 45-летний мужчина сильно избил сторожа. Его вскоре обнаружила на улице сожительница, которая вызвала бригаду скорой помощи и полицию. Утром 4 ноября от полученных травм - тупой сочетанной травмы тела с повреждением костей скелета, переломом свода и основания черепа - сторож скончался в больнице.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

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