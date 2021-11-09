В Лысогорском районе назначен новый прокурор

Заместитель прокурора Краснопартизанского района 31-летний Евгений Филатов с 8 ноября стал прокурором Лысогорского района Саратовской области. Приказ о назначении Филатова подписан Генеральным прокурором накануне.

Младший советник юстиции Евгений Филатов с сентября 2013 года был помощником прокурора Перелюбского района.

В течение года с июня 2015 года по июнь 2016 был призван на военную службу в ВС РФ и из прокуратуры уволился.

В 2016 году вновь стал работать в надзорном органе помощником Пугачевского межрайонного прокурора, с июля 2019 года замещал должность заместителя прокурора Краснопартизанского района.

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