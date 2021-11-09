Минздрав Саратовской области: Система регистрации вакцинированных постоянно сбоит

В минздраве заявили о серьезной проблеме

Сегодня, 9 ноября, в рамках очередного корсовета в правительстве Саратовской области поднимался вопрос регистрации вакцинированных жителей региона. С этим возникли определенные трудности.

Минздравом области осуществляется контроль за внесением данных о ПЦР диагностике на портал Госуслуг.

- Федеральный регистр вакцинированных и больных коронавирусом работает крайне нестабильно. Одну и ту же запись приходится повторять несколько раз, потому что она не сохраняется. Медорганизации региона неоднократно обращались в техподдержку, но безрезультатно. Нередко внесенные медиками данные попадают в очередь на портале Госуслуг, а потом отклоняются. На портале признали проблему, однако пока ее решить не удалось. Многие граждане не успевают получить QR-коды вовремя. На прошлой неделе в регион прибыл первый замминистра здравоохранения России Олег Гриднев. С его помощью была разработана дорожная карта для выхода из кризиса, - заявила Асят Выкова.

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