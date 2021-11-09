В Саратовской области растет число зараженных COVID-19 болеющих на дому

По словам замминистра здравоохранения региона Асят Выковой, на фоне роста заболеваемости коронавирусом, наблюдается снижение числа поступающих в стационар с коронавирусом. Оно сократилось за неделю в 1,8 раза. При этом число амбулаторных больных выросло почти в два раза.

Смертность от COVID-19 в течение двух недель оставалась на одном уровне.

Сегодня 4 468 человек находятся в ковид-госпиталях региона на лечении. На кислородной поддержке остаются 1 332 пациента, 332 на ИВЛ.

Число свободных коек в ковид-госпиталях - 638, это 12,5 процента от общего числа развернутых там. Всего готово 5 106 коек, из них 70 процентов - с кислородной поддержкой.

На выделенные из бюджета деньги планируется приобрести еще четыре кислородных станции.

Медицинские организации региона приобрели 43 тысячи ПЦР-тестов, в ближайшее время будут закуплены еще 26 тысяч.

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