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Здоровье9 ноября 2021 16:44

Роспотребнадзор ожидает нового роста заболеваемости в Саратове

Рост может начаться уже на следующей неделе
Наталия Калинина
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Ольга Кожанова

Ольга Кожанова

Специалисты ожидают новый рост заболеваемости ОРВИ в Саратовской области в ближайшее время. Об этом в ходе координационного совета при губернаторе 9 ноября заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

- Непростой остается ситуация с ОРВИ. Прирост в последнюю неделю снизился из-за нерабочих дней во всех возрастных группах, но эта временная ситуация. На следующей неделе мы вновь ожидаем рост, - заявила Ольга Кожанова.

- Охват вакцинацией от коронавируса взрослого населения региона составляет 40%, что на примерно два процента ниже среднего по России. Охват вакцинацией от гриппа составляет 25,8% населения, что также на несколько процентов ниже среднего по России, - сообщила представитель Роспотребнадзора.

- Необходимо разработать алгоритм контроля за соблюдением тех ограничений, что введены на территории Саратовской области. Нельзя оставлять его только на правоохранительных органах, - также отметила Ольга Кожанова.

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