В Энгельсе устраняют аварию на сетях теплоснабжения

В Энгельсе 9 ноября произошла авария на сетях теплоснабжения в районе улицы Пушкина, находящихся в ведении теплоснабжающей компании ООО «Стройресурс».

Из-за этого на время пока идут восстановительные работы ограничена поставка теплоснабжения СОШ № 12, МКД № 14 по набережной им. генерал - лейтенанта Рудченко М.М., УВД.

- Для проведения ремонтных работ задействованы три аварийно - ремонтные бригады, экскаваторная и откачивающая техника. Планируемый срок окончания работ – сегодня до 20:00, - сообщили в районной администрации.

Жителей Энгельса просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

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