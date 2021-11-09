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Общество9 ноября 2021 15:16

В Саратовской области волонтеры ищут подростка из Рязани

Наталия Калинина
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Лиза-Алерт Саратов

Лиза-Алерт Саратов

Сегодня, 9 ноября, волонтеры саратовского отделения «Лиза Алерт» сообщили о том, что на территории региона может находиться пропавшая девочка-подросток.

Пропала 16-летняя Кристина Таланина из Рязани. С 28 октября 2021 года ее местонахождение неизвестно. Рост пропавшей составляет 160 сантиметров, она худощавого телосложения, имеет светло-русые волосы и голубые глаза. Во что она была одета в день исчезновения – неизвестно.

Инфорг поиска – Лимура (Наталья) 8 920 996 31 13.

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