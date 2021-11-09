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Общество9 ноября 2021 15:09

В трех районах Саратова отключили воду

Наталия Калинина
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Сегодня, 9 ноября, в Заводском районе Саратове проходит очередное отключение воды, о чем сообщает ООО «КВС».

Авария произошла по адресу 2-й Нагорный проезд, 32. На время ремонта прекращена подача холодной воды для абонентов, расположенных в границах улиц: Огородная - 3-й Нагорный проезд - Прессовая - 2-й Нагорный проезд. Работы планируется завершить к 20:00.

Ранее мы сообщали об отключениях воды в Октябрьском и Ленинском районе Саратова.

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