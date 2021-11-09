Роман Бусаргин попробовал лично дозвониться в районные поликлиники

Роман Бусаргин

Сегодня, 9 ноября, в своем телеграм-канале Роман Бусаргин рассказал о том, как пытался лично дозвониться в колл-центр минздрава, чтобы проверить время ответа оператора.

В работе колл-центров медучреждений первичного звена выявлен ряд замечаний. Время ожидания не должно превышать 5 минут. Однако в большинстве районов этот интервал оказался выше. Региональному министру здравоохранения Олегу Костину было поручено в течение недели обеспечить все колл-центры крупных поликлиник необходимым персоналом и оборудованием. Это позволит сократить очереди в регистратуру.

- Держу ситуацию под контролем. Сегодня проверил выборочно некоторые телефоны, отметил время дозвона. В некоторых районах заметны улучшения, но в целом требуется пристальное внимание со стороны минздрава, - пишет глава правительства.

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