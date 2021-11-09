В Саратовской области у жителей больше всего вопросов к администрации Саратова, минздраву и «Т Плюс»

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Специалисты ЦУР Саратовской области проанализировали и выяснили, к каким ведомствам относились сообщения жителей в соцсетях в октябре чаще всего.

В Администрацию Саратова направлено 2 336 сообщений, которые специалисты обработали и направили туда. Более половины вопросов касались отопления. Также горожане обсуждали ремонт дорог, тротуаров и благоустройство общественных пространств.

Второе место досталось региональному министерству здравоохранения. Саратовцы обратились к ведомству через соцсети 1 561 раз. Жители хотели знать о бесплатных лекарствах при коронавирусе и сроках ожидания результатов теста на COVID-19.

На третьем месте – ПАО «Т Плюс» - 767 сообщений. Саратовцы обсуждали качество отопления или его отсутствие.

Всего в октябре Центр управления регионом Саратовской области получил в работу 20 802 сообщения, которые жители оставляли в социальных сетях и на Платформе обратной связи.

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