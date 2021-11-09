Радаев раскритиковал подходы подчиненных к строительству детсадов в Саратове

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В микрорайоне «Городские просторы» в Саратове завершается строительство двух детсадов на 160 мест каждый, только к ним нет дорог, не подключена вода и отопление. В этом убедился губернатор Валерий Радаев, который 9 ноября проверил, как идёт строительство детских садов в рамках национального проекта Президента РФ.

- Садик готов, отопления, дорог, воды нет. Немедленно пересмотрите подходы. Сегодня министр образования с привлечением администрации города проведет совещание, где выработаете дорожную карту по срокам решения вопросов. Мне подготовить доклад», – раскритиковал за отсутствие дороги глава региона.

Оба детсада по плану должны сдать до конца 2021 года.

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