В Саратове завели уголовное дело об убитом кирпичом пенсионере

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Саратове завели уголовное дело из-за несчастного случая, произошедшего в Заводском районе: пенсионера убил сорвавшийся с крыши кирпич. Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека».

ЧП случилось вечером 6 ноября во дворе дома № 8/12 по 5-му Нагорному проезду. Там проводился капитальный ремонт крыши и несколько кирпичей сорвались вниз. 68-летний мужчина вышел из подъезда, чтобы переставить машину, и был убит одним из них на месте.

Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего. Рассматривается документация о проведении ремонтных работ и техническом содержании дома, о чем пишет СУ СК по Саратовской области.

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