В Саратове почти 2,5 тысячи человек заболели коронавирусом за неделю

Коронавирусная карта Саратовской области

Сегодня, 9 ноября, была опубликована коронавирусная карта Саратовской области, где сообщается о всех заражениях COVID-19 в регионе с 1 по 9 ноября.

В Саратове за неделю было зарегистрировано 2 445 новых случаев, в Энгельсском районе 623, в Балаково 255, а в Балашове 224.

Меньше всего новых зараженных в Воскресенском районе. Четыре новых случая за неделю.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.