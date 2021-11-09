В Саратове на линию вышел «космический» троллейбус

«Космический» троллейбус в Саратове
На улицы Саратова вышел «космический» троллейбус, об этом на своей странице в Инстаграм пишет Михаил Исаев. Он стал частью проекта «Тематический троллейбус».
Сегодня на маршрут № 7 вышла машина, оформленная в честь 60-летия первого полета человека в космос.
- Тема космоса присутствует как в наружном, так и во внутреннем дизайне троллейбуса. В салоне есть записи про Юрия Гагарина, на потолке изображена Солнечная система, - делится глава города в социальной сети.
В планах «Саратовгорэлектротранса» завершить оформление транспорта 3D стикерами. Следующий музей на колесах будет посвящен Великой Отечественной Войне.
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