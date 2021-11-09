В больнице Саратова скончался мужчина с разбитой головой

Фото: СУ СК по Саратовской области

В одной из больниц Саратова скончался мужчина с разбитой головой, об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

46-летнего мужчину с травмой головы обнаружили днем, 7 ноября, в подъезде одного из домов на Навашина. Скорая доставила его в больницу, где он впал в кому. Врачи провели операцию, но пациент умер, 8 ноября, он скончался.

Проводится доследственная проверка всех обстоятельств произошедшего. Точную причину смерти саратовца установят эксперты, о чем сообщает пресс-служба СУ СК по саратовской области.

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