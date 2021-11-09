Николай Панков высказался о росте бюджетной обеспеченности Саратовской области

Сегодня, 9 ноября, Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» высказался по поводу улучшения бюджетной обеспеченности Саратовской области.

- Нужно открыто говорить о проблемах, над которыми нужно работать. Но и о позитивных моментах нельзя умалчивать, - начал парламентарий.

- Еще 5 лет назад регион был на последнем месте в стране по уровню бюджетной обеспеченности. Сегодня по этому показателю мы занимаем 51 место из 85. Уже обогнали Волгоград, Пензу, Ставрополь, Тамбов, Алтайский край и ряд других регионов.

При этом, как отметил Николай Панков, бюджетная обеспеченность должна выражаться в реальных изменениях к лучшему в жизни людей. Самые острые проблемы населения выясняются при личном общении. Также положительную роль играет перепись населения. благодаря ней уточняются данные, исходя из которых в муниципалитеты будет поступать финансирование.

- С прошлой переписи 2010 года во многих муниципалитетах прибавилось жителей. Поэтому при расчете средств на ремонт дорог и водоснабжение будут учитываться данные новой переписи. А значит, особенно важно, чтобы каждый принял в ней участие, - подытожил депутат Госдумы.

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