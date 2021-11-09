В Красном куте загорелся почти расселенный дом

Сегодня ночью, 9 ноября, в почти расселенном доме в поселке Красный Кут произошел пожар, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

В 1:15 на пульт дежурного в поселке Красный Кут поступил сигнал о пожаре в частичном расселенном доме в селе Рекорд. В нем жилой оставалась одна из пяти квартир. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

На тушение выезжали 1 пожарный расчет, а также техника от администрации села.

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