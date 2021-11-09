Залитый фекалиями подвал в Саратове очистили

Сегодня, 9 ноября, администрация Кировского района Саратова прокомментировала публикацию о доме № 173 по улице Челюскинцев, жители которого жалуются на затапливающие подвал канализационные воды.

Как пишут представители администрации, компания, которая раньше занималась управлением указанным домом, «ООО Восток», была признана банкротом. Новая УК не выбрана. Администрация Кировского района инициировала общее собрание собственников по этому вопросу. Подтопление подвала в третьем подъезде произошло из-за засорения канализации.

Сейчас засор устранен. Осушение подвала проводилось неоднократно и будет проведено снова по мере высвобождения аварийной бригады.

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