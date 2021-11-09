Николая Бондаренко задержали за инцидент на избирательном участке 17 сентября

Полиция пришла к депутату Николаю Бондаренко. Фото телеграм канала Коммунист

В Саратовской областной думе днем 9 ноября полиция пытается доставить в суд депутата от КПРФ Николая Бондаренко. Факт подтвердил депутат ГД Валерий Рашкин и в местном отделении КПРФ.

Как сообщили сторонники самого парламентария, его пытаются доставить в суд по делу о хулиганстве на избирательном участке в ходе выборов 17-19 сентября 2021 года.

Напомним, тогда он набросился на руководительницу участковой избирательной комиссии в Саратове и довел женщину до срыва и гипертонического криза, ей понадобилась помощь медика.

На Бондаренко и его сопровождающих тогда написали заявление в прокуратуру.

Вот видео с участка№64 в Саратове 17 сентября 2021 года.

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