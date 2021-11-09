В Саратовской области от коронавируса умерла 30-летняя роженица

Сегодня, 9 ноября, оперштаб опубликовал последние данные по смертности от коронавируса в Саратовской области.

За прошедшие сутки скончались 27 человек: четырнадцать женщин и тринадцать мужчин в возрасте от 30 до 91 лет. Умерла женщина 30-и лет, которая недавно родила малыша. Ее состояние осложнилось инфекционно-токсическим шоком.

Напомним, всего в Саратовской области коронавирусом заразились 107 062 человека, 640 из них узнали свой диагноз сегодня. Выздоровели с начала эпидемии 93 148 человек, за сутки — 486.

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