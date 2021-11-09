Депутаты облдумы предупредили министра транспорта Петаева, что он вновь рискует

Алексей Петаев

Депутаты Саратовской областной думы удивлены позицией министерства транспорта и дорожного хозяйства области по вопросу финансирования строительства и ремонта сельских дорог. На дороги сельских населенных пунктов, которые входят в городские территории, необходимо дополнительно 180 млн рублей. Сейчас чиновники минтранса не устранили противоречие.

На заседании комиссии думы по предоставлению субсидий сельским поселениям из областного дорожного фонда депутаты прямо предупредили первого замминистра Алексея Быкова, что министру опять «прилетит» за создание такой ситуации.

- Обратите внимание министра на это. На первой же встрече с Вячеславом Викторовичем (Володиным, прим ред.) все встанет на свои места. Вы же понимаете, что с вас за это спросят? Министр у нас – бывший глава района, он должен понимать ситуацию, опять ему …, - обратился к чиновникам председатель комитета думы по аграрным вопросам Анатолий Бабошкин.

В регионе, по словам представителей минтранса, сегодня 19 тыс. км дорог сельских поселений. При этом на территории городских поселений находится 135 сел, в которых проживают 60 тысяч жителей – средства на дороги будут выделяться по инициативе Вячеслава Володина исходя из расчета 3 тысячи рублей на каждого жителя. Как раз этих 180 млн в министерских расчетах не предусмотрено.

Депутаты не увидели желание министерства бороться за дополнительные деньги для «выпадающих сел», и предложили на заседании согласительной комиссии по бюджету этот вопрос поднять.

Напомним, ранее министр Алексей Петаев уже попал под жесткую критику со стороны председателя ГД Вячеслава Володина. Вместо озвученных ранее трех тысяч рублей на каждого сельского жителя для ремонта дорог Петаев транслировал сумму в две тысячи. Министр после этого принес извинения и исправился.

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