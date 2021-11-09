На сегодня, 9 ноября, в Саратовской области 12 вузов не вышли с дистанционки, от этом сообщает региональное министерство образования.

Вчера, 8 ноября пять вузов региона преступили к занятиям в очной форме. Это Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, СГК имени Л.В. Собинова, Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС, Поволжский кооперативный институт (ПКИ РУК), а также Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского.

Остальные 12 ВУЗов, в которых обучаются 49,7 тысяч, студентов до 13 ноября продолжают обучение в дистанционном формате.

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