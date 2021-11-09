В Балаково сбит пожилой мужчина

Фото с места аварии

Сегодня, 9 ноября, в Балаково был сбит пожилой мужчина, он доставлен в больницу.

Авария произошла в 7:10 по адресу Шевченко, 109. 62-летний водитель автомобиля Nissan сбил 80-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход госпитализирован, о чем сообщает Госавтоинспекция региона.

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