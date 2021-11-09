В Базарно-Карабулакском районе шестилетний мальчик случайно устроил пожар

Вчера, 8 ноября, в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области произошел пожар, причиной которого стала детская шалость.

В 12:31 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в двухквартирном доме в селе Ивановка. Площадь пожара составила 6 квадратных метра. Предположительной причиной пожара стала неосторожное обращение с огнем шестилетнего ребенка, который играл с зажигалкой. В тот момент мальчик находился дома под присмотром старшего брата.

На тушении выезжали два пожарных расчета, о чем сообщает ГУ МЧС региона.

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