В правительстве Саратовской области назначен новый начальник управления по противодействия коррупции

В правительстве Саратовской области состоялось новое назначение.

С 9 ноября 2021 года на должность начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Правительства Саратовской области назначен Данилов Александр Васильевич.

Соответствующее постановление подписал губернатор Валерий Радаев.

Предыдущий начальник Илья Овчинников уволился в начале сентября 2021 года, проработав в правительстве более 25 лет.

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