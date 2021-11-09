В двух районах Саратова отключают холодную и горячую воду

Сегодня, 9 ноября, в Ленинском районе Саратова отколочена холодная вода.

Авария произошла по адресу Буровая, 19. На время ремонта труб без воды остались абонентов улиц: Благодарова, 1-11, Буровая, 17-23. Завершить работы планируется к 20:00, пишет ООО «КВС».

Напомним, ранее мы сообщали об отключении горячей воды и отопления в Октябрьском районе Саратова.

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