В Саратове насмерть сбили менявшего колесо Mercedes водителя

об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла около 1:20 по адресу п.Сергиевский корпус 233. В тот момент 63-летний мужчина менял колесо своему Mercedes. На темной дороге его сбил ВАЗ-21104, за рулем которого был 35-летний молодой человек.

Пожилой мужчина от полученных травм скончался до приезда СМП.

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