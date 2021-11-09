В Саратове насмерть сбили менявшего колесо Mercedes водителя

об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария произошла около 1:20 по адресу п.Сергиевский корпус 233. В тот момент 63-летний мужчина менял колесо своему Mercedes. На темной дороге его сбил ВАЗ-21104, за рулем которого был 35-летний молодой человек.
Пожилой мужчина от полученных травм скончался до приезда СМП.
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