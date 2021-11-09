В Саратовской области еще 640 человек заразились коронавирусом

Сегодня, 9 ноября, в Саратовской области зарегистрировано 640 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 заразились 107 062 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 93 148 человек, за сутки — 486. На стационарном лечении находятся 4 468 человек, амбулаторном — 5 849.

В Саратове — 319 случаев, в Энгельсском районе — 87, в Балаковском прибавился 41 пациент, в Балашовском — 33, в Марксовском есть еще 16 случаев, в Вольском — 14, а в Петровском, Ртищевском появились по 10 пациентов.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 13;

- 7-14 лет – 21;

- 15-19 лет – 17;

- 20-29 лет – 52;

- 30-39 лет – 113;

- 40-49 лет – 97;

- 50-59 лет – 122;

- старше 60 – 205.

С пневмонией поступили 112 человек, с признаками ОРВИ — 528.

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