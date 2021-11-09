Сегодня, 9 ноября, президент Владимир Путин присвоил трем медикам из Саратовской области звания заслуженных врачей. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Заслуженными врачами Российской Федерации стали:
Нина Афанасьева - завотделением Саратовской городской поликлиники № 3,
Татьяна Вознюк - замглавного врача городской детской инфекционной больницы № 5
Елена Делиникайтис - замглавного врача областного Перинатального центра.
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