Сегодня, 9 ноября, президент Владимир Путин присвоил трем медикам из Саратовской области звания заслуженных врачей. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Заслуженными врачами Российской Федерации стали:

Нина Афанасьева - завотделением Саратовской городской поликлиники № 3,

Татьяна Вознюк - замглавного врача городской детской инфекционной больницы № 5

Елена Делиникайтис - замглавного врача областного Перинатального центра.

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