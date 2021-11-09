В Саратове остались без отопления шесть многоэтажек и детский сад

Сегодня, 9 ноября, в 9:00 в Саратове отключили отопление в 6 многоэтажках и детском саду в Октябрьском районе, о чем сообщает Саратовский филиал «Т Плюс».
Работы идут по адресу Бахметьевская, 20/24 на внутриквартальных сетях. Завершить ремонт планируется до 20:00.
На время ремонта без горячей воды и отопления остались:
Детский сад № 15 по адресу Рабочая, 32
МКД ул. Бахметьевская, 20/24
МКД ул. Вольская, 39
МКД ул. Вольская, 45
МКД ул. Рабочая, 26
МКД ул. Рабочая, 28/30
МКД ул. Рабочая, 41/43.
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