В Саратове остались без отопления шесть многоэтажек и детский сад

Сегодня, 9 ноября, в 9:00 в Саратове отключили отопление в 6 многоэтажках и детском саду в Октябрьском районе, о чем сообщает Саратовский филиал «Т Плюс».

Работы идут по адресу Бахметьевская, 20/24 на внутриквартальных сетях. Завершить ремонт планируется до 20:00.

На время ремонта без горячей воды и отопления остались:

Детский сад № 15 по адресу Рабочая, 32

МКД ул. Бахметьевская, 20/24

МКД ул. Вольская, 39

МКД ул. Вольская, 45

МКД ул. Рабочая, 26

МКД ул. Рабочая, 28/30

МКД ул. Рабочая, 41/43.

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