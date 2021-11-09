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Происшествия9 ноября 2021 8:43

Под Энгельсом парень насмерть сбил пешехода и улетел в кювет

Наталия Калинина
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Участник аварии

Участник аварии

Вчера, 8 ноября, в Энгельсском районе Саратовской области произошла авария, в которой погиб пешеход.

В 22:10 на 339 километре трассы «Саратов- Ершов» 24-летний водитель ВАЗ-2112 сбил неустановленного пешехода, после машина слетела в кювет.

В результате аварии пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи, об этом сообщает Госавтоинспекция.

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