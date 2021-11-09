Владимир Путин назначил в Саратовской области новых судей

Сегодня, 9 ноября, президент Владимир Путин подписал указ о назначении судей в нескольких регионах России. В их число попала и Саратовская область.

Судьей Первого кассационного суда общей юрисдикции, который находится в Саратове, назначена Елена Шаронова. Судьей Саратовского областного суда стала Елена Леднева.

В районные суды Саратовской области назначены:

- Наталья Юрченко в Аркадакский районный суд,

- Екатерина Понизяйкина в Балаковский районный суд

- Ирина Шапкина в Балашовский районный суд,

- Антон Степанов – председателем в Кировский районный суд Саратова,

- Анна Михайлова в Волжский районный суд Саратова,

- Таисия Гамидова в Ленинский районный суд Саратова,

- Ирина Белова в Новоузенский районный суд,

- Дмитрий Мельников и Наталья Самохвалова в Энгельсский районный суд, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.