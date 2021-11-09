Владимир Путин назначил в Саратовской области новых судей

Сегодня, 9 ноября, президент Владимир Путин подписал указ о назначении судей в нескольких регионах России. В их число попала и Саратовская область.
Судьей Первого кассационного суда общей юрисдикции, который находится в Саратове, назначена Елена Шаронова. Судьей Саратовского областного суда стала Елена Леднева.
В районные суды Саратовской области назначены:
- Наталья Юрченко в Аркадакский районный суд,
- Екатерина Понизяйкина в Балаковский районный суд
- Ирина Шапкина в Балашовский районный суд,
- Антон Степанов – председателем в Кировский районный суд Саратова,
- Анна Михайлова в Волжский районный суд Саратова,
- Таисия Гамидова в Ленинский районный суд Саратова,
- Ирина Белова в Новоузенский районный суд,
- Дмитрий Мельников и Наталья Самохвалова в Энгельсский районный суд, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
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