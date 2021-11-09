Дмитрий Аяцков отмечает день рождения

Дмитрий Аяцков

Первому избранному в новейшей истории России губернатору Саратовской области Дмитрию Аяцкову сегодня исполнился 71 год.

Аяцков родился в селе Столыпино (на тот момент Калинино) Балтайского района Саратовской области.

До своего губернаторства он успел поработать в Совете Федерации и главой Саратова.

Регион он возглавлял два срока – с 1996 по 2005 годы.

С 2017 года Дмитрий Аяцков занимает пост президента СГТУ имени Ю.А.Гагарина.

Сам Аяцков некоторое время назад рассказал "КП-Саратов", что он, пожалуй, единственный чиновник Саратовской области, у которого нет своего коттеджа.

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