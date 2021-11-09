В Саратовской области сегодня выпадет первый снег

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 9 ноября.

В области облачно. Местами дожди. На дорогах – скользко. Ветер веет с Северо-запада со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы – до 14 м/с. Термометры в течение дня покажут от 6 до 11 градусов выше нуля.

Ночью будет облачно с прояснениями. До утра местами будут выпадать небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер скорректирует направление на северное и усилится до 6-11 метров в секунду. Температура воздуха будет изменяться в диапазоне от 1 до 6 градусов ниже нуля, на возвышенностях – до +4°С.

В Саратове в течение дня будет +8°С, а ночью похолодает до +2°С. Ветер западный – 3-6 метров в секунду, редкие порывы – до 11 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

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