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Общество8 ноября 2021 21:59

В Ленинском районе до утра отключили холодную воду

«КВС» ведут работы
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Сегодня, 8 ноября, в Ленинском районе Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщили в «КВС».

Для ремонта трубопровода на Одесской, 7а водоснабжение ограничили в домах №№1, 3, 3д и 7а на этой улице, а также на Лунной – от Охотной до Дубовикова.

Вернуть воду обещают к 8 утра завтрашнего дня, 9 ноября.

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