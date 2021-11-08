Затопленный фекалиями подвал в Саратове привлек внимание следователей

В Саратове следователи проведут проверку сообщения о затопленном фекалиями подвале в Кировском районе.
Речь идет о доме № 173 по улице Челюскинцев. В социальных сетях его жители жалуются, что подвал затоплен канализационными водами. Такая ситуация сохраняется с августа текущего года. УК обслуживанием не занимается.
Организована доследственная проверка. Будет дана объективная юридическая оценка произошедшему.
Напомним, ранее с такими проблемами неоднократно сталкивались жители других домов Саратова.
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