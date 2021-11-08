В Энгельсе мужчина на иномарке врезался в фургон и отлетел в столб

Авария в Энгельсе

Сегодня, 8 ноября, в Энгельсе произошло ДТП, в котором пострадал мужчина, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 12:30 около дома 48 по улице Степная. Автомобиль Renault Sandero, за рулем которого был 50-летний мужчина, врезался в фургон 3034 BR, который вел 54-летний водитель. От удара автомобиль отлетел в столб.

В результате ДТП водитель а Renault Sandero обратился за медицинской помощью и был госпитализирован. В группе ВКонтакте «Энгельс онлайн» пользователь Роман Оев выложил видео с места событий.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.