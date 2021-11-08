В Саратове мошенники обманули 17-летнего любителя Adidas и девушку со смарт-часами

Правоохранители Саратова рассказали об очередных жертвах мошенников в городе.

17-летний юноша из Волжского района был обманут при попытке заказать ботинки Adidas. Вскрыв посылку, он обнаружил, что внутри пусто. Сумма ущерба составила 3095 рублей.

В Ленинский отдел пострадала 22-летняя девушка. На популярном сайте она разместила объявление о продаже смарт-часов. Вскоре с ней связался лже-покупатель и предложил продать товар онлайн. Незнакомец прислал ей ссылку, где пострадавшая ввела данные банковской карты и в результате лишилась 10 тысяч рублей.

По данным фактам сотрудниками полиции возбуждены уголовные дела.

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